سوريا الديمقراطية تعلن البدء بعملية عسكرية لتطهير منطقة الباغوز من بقايا داعش

2019/03/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلنت

قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الجمعة، البدء بعملية عسكرية لتظهير منطقة الباغوز

من بقايا عناصر تنظيم داعش.

وذكرت

وسائل اعلام، ان “قوات سوريا الديمقراطية أعلنت بدء معركتها الأخيرة في الباغوز

ضد داعش”.

وكان

عناصر من تنظيم داعش سلموا أنفسهم، في وقت سابق من اليوم، لقوات سوريا الديمقراطية

“قسد” في منطقة الباغوز السورية المحاذية للحدود مع العراق.

واجرت

قوات (قسد) عمليات تفتيش للمدنيين وبعض عناصر تنظيم داعش الخارجين من الباغوز”

بموجب اتفاق بين الطرفين.

ونقلت

وسائل اعلام عن قيادات في قوات سوريا الديمقراطية انها تتوقع معارك “طاحنة”

مع المتبقين من عناصر داعش في الباغوز الرافضين للاستسلام او الخروج من المنطقة.

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