موقع إيراني: حمزة بن لادن مع عائلته في إيران وبحماية الحرس الثوري

2019/03/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

كشف

موقع إيراني، اليوم الجمعة، أن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن،

يعيش مع بعض أفراد عائلته في إيران، ويخضع لحماية قادة بالحرس الثوري الإيراني.

وأفاد

موقع ”آمد نيوز“ المعارض، والمعروف بصلته مع مسؤولين في النظام الإيراني، بأنه ”حصل

على معلومات تؤكد أن حمزة بن لادن إلى جانب بعض أفراد عائلته الآخرين يعيشون في إيران،

ويخضع لحماية قادة الحرس الثوري“، من دون أن يعطي مزيدًا من المعلومات عن المدينة التي

يعيش فيها نجل بن لادن.

وأعلنت

الولايات المتحدة، يوم الخميس، عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي

إلى إلقاء القبض على حمزة ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

ووصفت

الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى

أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي.

بدورها،

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنها سحبت الجنسية من حمزة، المقيم

خارج المملكة، وأسقطتها من السجلات الرسمية، بناءً على قرار ملكي.

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