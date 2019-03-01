النفط تكشف عن الكميات المصدرة خلال شهر شباط

2019/03/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

أعلنت

وزارة النفط، الجمعة، عن تصدير 3.620 مليون برميل يوميا في شهر شباط بانخفاض طفيف عن

الشهر السابق، بايرادات بلغت 6.168 مليار دولار.

وذكر

بيان للوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “متوسط الصادرات

من موانئ البصرة في جنوب البلاد بلغ 3.540 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 3.556 مليون

برميل يوميا في كانون الثاني”.

واضافت،

إن الصادرات من حقول نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، انخفضت إلى 63 ألف برميل يوميا

في شباط، من 75 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.

واوضحت

الوزارة، ان “متوسط سعر البيع في شباط بلغ 60.834 دولار للبرميل، لتبلغ الإيرادات

حوالي 6.168 مليار دولار”.

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