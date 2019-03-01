الاطاحة بابرز المشاركين بمجزرة سبابكر

2019/03/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بـ"ابو سمية" أحد "أمراء" تنظيم داعش الإرهابي في ناحية ربيعة بالموصل، موضحة أن المتهم يعد أبرز المشاركين في مجزرة سبايكر.وقالت المديرية في بيان صحافي، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، تمكنت بعملية نوعية تميزت بالدقة والتخطيط السليم، من القبض على احد امراء داعش المهمين والخطرين بعد استدراجه من سوريا والايقاع به في ناحية ربيعة بالموصل".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي يعد من العناصر الرئيسية التي شاركت بمجزرة سبايكر"، لافتاً إلى أنه "شارك مع أشقائه الارهابيين بالعديد من عمليات الخطف والقتل".

وتابع أن "اشقاءه أحدهم كان أمير في عصابات داعش الارهابية، والاخر مسؤول عن زرع العبوات في تكريت وأحد المشاركين بمجزرة سبايكر، فيما يتواجد شقيقه الثالث حالياً في الباغوز السورية هو من المشاركين بمجزرة سبايكر أيضاً".

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات الامنية والحشد الشعبي من استعادة السيطرة عليها.

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