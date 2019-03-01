مجلس أمناء هيئة الاعلام يطالب بإقرار قانون جرائم المعلوماتية خلال الفصل التشريعي المقبل

2019/03/01 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 1 آذار / مارس: طالبت رئاسة مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات، الجمعة، عن أمله بإقرار قانون جرائم المعلوماتية خلال فصل مجلس النواب التشريعي المقبل .

وتابع أشرف الدهان، ان “مشروع القانون انجز في دورات برلمانية سابقة وتم قراءته مرتين في اخر دورة وبذلت جهود كبيرة من عدة لجان برلمانية لإقراره لكنه لم ير النور فيما قام اعضاء مجلس النواب الحالي بقراءته قراءة اولى وهناك مناقشات بشأنهوبناء عليه فان هيئة الاعلام والاتصالات ستواصل جهودها بشأن ذلك بصفتها المنظم للاعلام الالكتروني حسب قانون عملها” مشيرا الى ان ” التطور الالكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الاجهزة الذكية كانت سببا في انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية بمختلف انواعها كالإبتزاز وجرائم الاتجار بالبشر والسلاح والاحتيال الالكترونية وغيرها فأصبح من الضروري تجريم هذه الافعال وايجاد رادع قانوني لمرتكبيها”.



انتهى اح

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