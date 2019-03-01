منظمة حظر الكيميائي بعد التحقيق بحادثة دوما السورية ترجح استعمال الكلور

2019/03/01 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت منظمة حظر الكيميائي تقريرا حول التحقيق في حادثة بلدة دوما في سوريا، يوم 7 نيسان/أبريل 2018، حيث رجحت استعمال الكلور في الهجوم.

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