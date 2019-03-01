اعترافات منفذي التفجير... مخابرات إيران تعلن دور دول عربية

2019/03/01 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العمید مجید میر أحمدي، نائب رئیس الأركان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة لشؤون الاستخبارات والأمن، أن إیران تمتلك المعلومات المتعلقة بمراكز دعم الإرهابیین.

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