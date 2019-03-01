2019/03/01 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل من حولها من جديد، بسبب أحدث ظهور لها في الأردن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حليمة بولند تنشر لقطات مثيرة لها في الأردن... كله فوائد) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حليمة بولند تنشر لقطات مثيرة لها في الأردن... كله فوائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).