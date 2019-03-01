4 طرق للحصول على الجنسية التركية

2019/03/01 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتلخص الطرق القانونية التى يمكن الحصول من خلالها على الجنسية التركية في 4 طرق.

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