الشركات الأمريكية تغلق 10 منصات للتقنيب عن النفط

2019/03/01 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبطت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، في حين شهدت منصات الغاز الطبيعي الأمريكية زيادة طفيفة.





وكشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجعت 10 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 834 منصة.





وبالنسبة لمنصات التنقيب عن الغاز الطبيعي داخل الولايات المتحدة، فبلغت خلال هذا الأسبوع 195 منصة وهو ما يمثل زيادة بمقدار منصة واحدة عن الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 5:57 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 2.4% إلى 64.69 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 2.6% إلى 55.75 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنحو 1.1% لتصل إلى 2.84 دولار لكل مليون وحدة بريطانية حرارية.





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