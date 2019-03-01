مسؤول: 60 شركة مصرية تشارك بمعرض الاقتصاد والاستثمار بالعراق

2019/03/01 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة - مباشر: ذكر الملحق التجاري في السفارة العراقية بمصر، أن مؤتمر الاقتصاد والاستثمار في العراق، والذي يعقد بالعاصمة العراقية يوم 31 مارس الجاري، من المقرر أن يشهد مشاركة نحو 60 من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البناء.





وأفاد حيدر نوري، اليوم الجمعة، أن المؤتمر والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة العراقية، يعد بمثابة نافذة للشركات المصرية للتعرف على فرص الاستثمار والعمل بمجال إعادة إعمار العراق، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".





وأشار نوري، إلى أن كلفة عملية إعادة إعمار العراق خلال السنوات القادمة قد تصل 88 مليار دولار.





وأوضح، أن لجنة من وزارة التجارة العراقية تشرف على المؤتمر، فيما يشارك به من الجانب العراقي، هيئة الاستثمار العراقية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، واتحاد رجال الأعمال العراقي، وغيرها من الاتحادات المعنية العراقية.





على صعيد آخر، أشار المحلق التجاري العراقي إلى أنه افتتح أمس في مدينة النجف العراقية معرض للمنتجات المصرية، والذي يستمر حتى 7 مارس.





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