واشنطن تضيف 6 أشخاص من فنزويلا لقائمة العقوبات الدولية

2019/03/01 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قامت الولايات المتحدة بإضافة 6 أشخاص من كبار مسؤولي الأمن في فنزويلا إلى قائمة عقوباتها الدولية، بالتزامن مع مواصلة الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.





وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه تم إضافة 6 أشخاص من بينهم أفراد في الحرس الوطني والشرطة إلى قائمة العقوبات بشأن دورهم في منع قوافل المساعدات الإنسانية داخل فنزويلا.





وبموجب الولاية القضائية الأمريكية، تقضي العقوبات بتجميد أيّ أصول قد يمتلكها الأشخاص كما تمنع أيّ شخص في الولايات المتحدة من إجراء معاملات مالية مع هؤلاء الأشخاص.





وتسعى الولايات المتحدة مؤخراً للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو من أجل التنحي عن السلطة وتسليمها إلى زعيم المعارضة في البلاد خوان جوايدو والذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد وسط تأييد قوي من جانب الإدارة الأمريكية.





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