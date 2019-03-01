المنبر العراقي يدعو الى اجراءات عاجلة لانصاف المعلم

2019/03/01 | 21:32

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(المستقلة)..دعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للمنبر العراقي الى البدء باجراءات عاجلة من شأنها انصاف المعلم والسمو بمكانته وتلبية احتياجاته، فيما حذرت من التعامل مع مناسبة عيد المعلم بسطحية وافراغها من محتواها وعدم الالتفات للواقع التعليمي وما اصابه.

وقالت اللجنة في بيان صحفي “في الوقت الذي نقف فيه اجلالاً واكباراً لمربي الاجيال وملهمهم وصانع المستقبل والغد المشرق، لا يمكن ان نغض الطرف عن واقع العملية التربوية وما يشوبها من معوقات وعرقلات تنتظر الحل، خصوصا تلك التي تتعلق بمطالب الكوادر التعليمية وسبل ضمان حياة كريمة ومستقبل آمن لهم ولعوائلهم الكريمة”.

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