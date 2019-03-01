ناشئة العميد تتعادل مع ناشئة الخيرات 1 _ 1

2019/03/01 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز فريق ناشئةالعميد اول نقطة له في بطولة اندية محافظة كربلاء لفئة الناشئين بكرة القدم والتي يقيمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم في كربلاء.بعد تعادله ايجابيا مع ناشئة نادي الخيرات 1 _ 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الخيرات ولحساب الجولة الاولى من البطولة.حيث بكر ناشئة العميد بالتسجيل في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول عن طريق لاعبه سجاد وقبل ان ينتهي الشوط الاول ادرك ناشئة نادي الخيرات التعادل والذي بقي قائما في الشوط الثاني ليتقاسم الفريقان نقطتي المباراة

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