2019/03/01 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقول المختصون إن تغير لون أظافر اليدين والقدمين وشكلهما يعد من عوارض الإصابة بأمراض معينة، بعضها بسيط لا يُذكر وبعضها خطر يستوجب زيارة الطبيب.



فما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لون الأظافر ينبئ بأمراض خطيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لون الأظافر ينبئ بأمراض خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).