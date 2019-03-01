مشروع عالمي يوفّر خدمات الإنترنت بـ (6) أقمار صناعية

2019/03/01 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت شركة الفضاء الأوروبية «أريان سبيس»، صاروخاً يحمل أول 6 أقمار اصطناعية في إطار مشروع عالمي طموح لخدمات الإنترنت.

وانطلق صاروخ سيوز بنجاح من مركز كورو

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