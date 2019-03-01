داعش الارهابي يعدم خمسة مواطنين من مختطفين قضاء الرطبة وقضاء النخيب في محافظة الأنبار

2019/03/01 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرتكبت عصابات داعش الارهابية خمسة من مختطفي قضاء الرطبة وقضاء النخيب في محافظة الأنبار.

وذكر مصدر أمني ان "ارهابيي داعش اعدموا خمسة من المختطفين من أبناء الرطبة والنخيب والعثور على جثثهم في صحراء جنوب شرق الرطبة".

وأضاف ان "جثث الضحايا المغدورين أعدموا رمياً بالرصاص وإلقاءها بالعراء".

يذكر ان خلية الاعلام الامني أعلنت، في 19 من الشهر الماضي، اختطاف 12 مواطنا من النخيب اثناء قيامهم بجمع الكمأ، في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد ١٢٠ كيلو متر غرب النخيب.

وقبلها اختطفت داعش عدد من أبناء الرطبة وحديثة خلال جمعهم الكمأ.

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