ظريف يطلق اول تغريدة له بعد عدولة عن الاستقالة

2019/03/01 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أول تغريده له على تويتر منذ العدول عن استقالته التي تقدم بها في يوم 26 شباط الفائت. وقال ظريفي، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك الآن أن العروض الصاخبة والتقاط الصور وتغيير المواقف لا يصلح مع الدبلوماسية الجادة".وفي تعليقه على فشل المفاوضات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قال ظريف: "خضنا عشر سنوات من التحدي إضافة إلى عامين وبمعنى الكلمة آلاف الساعات من المفاوضات لكل مفردة من الاتفاق النووي في صفحاته الـ150.



لن تستطيعوا التوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن فشل التوصل لاتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمتهما في هانوي، مرجعا ذلك لمطالبة كيم برفع كامل للعقوبات مقابل نزع جزئي للنووي .

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