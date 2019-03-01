إجراءات رادعة ضد السيطرات التي تبتز سائقي المركبات في هذه المحافظة

2019/03/01 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مظهر في بيان اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" قائد عمليات صلاح الدين "قد أوعز بتحويل هذه السيطرات إلى نقاط مرابطة فقط ولا علاقة لها بالعجلات".

وكان مواطنين قد اشتكوا من جود سيطرات تابعة لقيادة "عمليات صلاح الدين" تقوم بابتزاز اصحاب المركبات"، مبينا أنها تقوم بـ"جباية 150 ألف دينار للسماح لهم بالمرور".

انتهى..م.ر

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