2019/03/01 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد : رفع 408 كتلة كونكريتية بالاضافة الى 11 برجاً كونكريتياً شرق العاصمة

01/03/2019 21:20:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت امانة بغداد ، الجمعة ، عن اصدارها بيانا عن حصيلة اعمالها خلال الايام الماضية في منطقة حي المعامل شرق العاصمة .





وذكر بيان الامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) " وخلال عدة ايّام قامت برفع 408 كتلة كونكريتية بالاضافة الى 11 برجاً كونكريتياً تابعاً لقاعدة الرشاد العسكرية في حي المعامل شرق بغداد لفسح المجال امام تطوير منطقة".

واشار الى انها "حققت نسبة انجاز بلغت ‎%‎45 في شارع 77 و ‎%‎32 في شارع 80 في ذات الموقع المذكور ، موكدة استمرار الأعمال".

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