القبض على مجرم هارب من سجن بادوش جنوب شرقي بغداد

2019/03/01 | 21:41

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، تفاصيل عملية نفذتها قوة أميركية خاصة في منطقة هجين السورية، تسببت بانهيار تنظيم داعش في منطقة الباغوز.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تسريبات من قوات سوريا الديمقراطية،

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين أثنين بالأرهاب، بعمليتين منفصلتين، شمالي المحافظة.

وقال الناطق الرسمي بإسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، إن "قوة من فوج طوارئ شرطة بابل الرابع، ت

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، العثور على رفات خمسة من عناصره المفقودين في سوريا.

وذكرت دائرة العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان، ان "الجهود المستمرة لفريق البحث عن رفات القتلى التابعين لفيلق القدس

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