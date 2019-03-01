فيفا يوقف الرئيس السابق لاتحاد أوقيانيا 6 أعوام ونصف

2019/03/01 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن لجنة الأخلاقيات التابعة له قررت إيقاف الرئيس السابق لاتحاد أوقيانيا ديفيد تشونغ الذي استقال من منصبه في أبريل الماضي، لمدة ستة أعوام ونصف بسبب الفساد.

وأدين تشونغ، الماليزي الأصل والحامل لجواز سفر دولة بابوا غينيا الجديدة، من طرف غرفة الحكم التابعة للجنة الأخلاق التابعة للفيفا بـ "قبول ومنح" هدايا ومزايا أخرى في خرق لقانون الأخلاق.وأوقف العضو السابق في مجلس الفيفا والرئيس السابق لاتحاد بابواسي غينيا الجديدة، عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 6 أعوام ونصف مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف فرنك سويسري (87900 يورو).

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