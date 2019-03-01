2019/03/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في ايران محمد جواد ظريف، اليوم

الجمعة، أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يمكنه التوصل الى اتفاق

افضل من الاتفاق النووي.وفي تعليقه على فشل المفاوضات بين ترامب ورئيس كوريا الشمالية، كيم

جونغ اون، كتب محمد جواد ظريف على صفحته في تويتر: ان على الرئيس

ترامب ان يلتفت الآن بأن اقامة مراسم صاخبة والتقاط الصور وتغيير

المواقف بشكل مفاجي، لا تتفق مع الدبلوماسية الجادة.



فلقد خضنا 10

سنوات من التحدي لاجل جميع مفردات الاتفاق النووي بصفحاته الـ150،

مفردة مفردة، اضافة الى استغراق سنتين من المفاوضات، والتي تعادل

بمعنى الكلمة آلاف الساعات.



فأنتم لن تحصلوا مطلقا على اتفاق أفضل

منه.وكان ترامب وكيم جونغ اون، قد اجتمعا مساء الخميس في فيتنام، وهو

اللقاء الثاني من نوعه، دون ان يتوصلا الى أي نتيجة، وقد حاولت

المتحدثة باسم البيت الابيض، سارا ساندرز، ان تبرر فشل المفاوضات بين

اميركا وكوريا الشمالية، بحذر أميركا من تكرار تجربة الاتفاق النووي

مع ايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: ترامب لا يمكنه ان يتوصل الى اتفاق افضل من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: ترامب لا يمكنه ان يتوصل الى اتفاق افضل من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).