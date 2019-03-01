انطلاق “المعركة الأخيرة” للقضاء على داعش

2019/03/01 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية على “تويتر”، إن القوات بدأت، الجمعة، العملية الأخيرة لطرد تنظيم داعش الاجرامي من آخر جيب يسيطرون عليه في قرية الباغوز بشرق سوريا.وقال المسؤول الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي: “بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير مقاتلينا الذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبق في الباغوز […]

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