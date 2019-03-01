الأمين العام يستقبل الرئيس الألباني بمقر الجامعة العربية ويناقش معه تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

2019/03/01 | 21:48

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 28 فبراير بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، الرئيس “إلير ميتا” رئيس جمهورية ألبانيا والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية العمل على تدعيم التواصل والتعاون ما بين الجامعة العربية وجمهورية ألبانيا فيما يتعلق بمخاطبة التحديات الإقليمية والدولية والتعامل مع الأولويات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص من جانبه على استعراض أخر تطورات عدد من الملفات الإقليمية الهامة وشرح أبعاد مواقف الجامعة بشأنها، مع تأكيد التطلع للحصول على دعم الألباني لهذه المواقف في المحافل الدولية المختلفة، خاصة فيما يرتبط بالتعامل مع القضية الفلسطينية وذلك في ضوء المرحلة الدقيقة التي تمر بها هذه القضية، وأخذاً في الاعتبار قرب تولي ألبانيا لرئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي العام المقبل، مع الإشارة أيضاً إلى أهمية العمل على استشراف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وألبانيا.

وأضاف المتحدث أنه تم التطرق أيضاً خلال اللقاء إلى موضوعات أخرى هامة من بينها تطورات الأوضاع في منطقة البلقان وكيفية العمل على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية للقضاء على ظاهرة الإرهاب.

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