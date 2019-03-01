القبض على متهمين اثنين يستخدمان خفة اليد لسرقة المال من المواطنين

2019/03/01 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل

ألقت الاجهزة الامنية في محافظة اربيل ،

الجمعة،على متهمين اثنين يستخدمان خفة اليد عند تبادل العملة وعدها، لسرقة المال من

المواطنين.

وقال الناطق باسم شرطة أربيل هوكر عزيز

في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، ان “المتهمَين رجل وامرأة إيرانيان، يبلغ

عمر الرجل 45 عاماً، ورغم أنهما يقولان بأنهما أقدما على هذا العمل مرة واحدة فقط في

أربيل، لكن هناك ثلاث شكاوى مرفوعة ضدهما، تتهمهما بسرقة المال باستخدام خفة اليد،

عند تبادل العملة أو عد النقود”.

وأضاف: “تم إلقاء القبض على المتهمين بموجب

المادة 446 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 للعام 1969، وتم فتح ملف تحقيق في قضيتهما”.

وأوضح الناطق باسم شرطة أربيل بأنه “تم

في عام 2017 إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في أربيل أقدموا على ممارسة “هذه الحيلة”

المماثلة لسرقة أموال المواطنين وثلاثتهم يحملون الجنسية الإيرانية”.

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