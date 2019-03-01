2019/03/01 | 21:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد وزير الداخلية السابق، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، ن “أزمة الثقة” هي سبب المشاكل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الداخلية السابق: أزمة الثقة هي سبب المشاكل في العراق) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
أكد وزير الداخلية السابق، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، ن “أزمة الثقة” هي سبب المشاكل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الداخلية السابق: أزمة الثقة هي سبب المشاكل في العراق) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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