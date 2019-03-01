وزير الداخلية السابق: أزمة الثقة هي سبب المشاكل في العراق

2019/03/01 | 21:52

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بغداد- العراق اليوم:

أكد وزير الداخلية السابق، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، ن “أزمة الثقة” هي سبب المشاكل ...





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