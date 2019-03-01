العثور على خمس جثث في صحراء الانبار

2019/03/01 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية عثرت على خمس جثث لمخطوفين تم قتلهم من قبل إرهابي داعش.وقال الدليمي في تصريح صحافي ان "القوات الامنية عثرت على ٥ جثث لمخطوفين في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، وعليها آثار اطلاقات نارية في الجسم".

وأضاف ان "عصابات داعش الإجرامية قامت باعدام المخطوفين وهم من أهالي قضاء الرطبة والنخيب غربي الانبار، كانت قد اختطفهم مجرمي داعش قبل عشرة أيام، مبينا أن "القوات الامنية نقلت جثث المخطوفين إلى دائرة الطب العدلي".

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