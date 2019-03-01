وزارة النفط تعلن مجموع صادرات العراق النفطية للشهر الماضي

2019/03/01 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – 1آذار / مارس: قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ، ان مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بلغت اكثر من (101) مليون و(387) الف و(615 ) برميلا، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(167 ) مليون و (815) الف دولار.

وتابع ، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من (99) مليونا و (120) الفا و(6) براميل، اما من حقول كركوك بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(753) الف و(373) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (514) الف و (236) برميلا و ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(620) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(540) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (63) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (17) الف برميل”.



انتهى اح

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