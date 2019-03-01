مسؤول أمريكي: واشنطن راضية عن إمدادات النفط العالمية بعد العقوبات على إيران

2019/03/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة فرانك فانون، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية تشعر بارتياح حول إمدادات النفط في السوق العالمية مع مضي أشهر على برنامجها لإعادة فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران.

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