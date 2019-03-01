خبراء: التصعيد بين الهند وباكستان سيطال الشرق الأوسط

2019/03/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المحلل السياسي السعودي، الدكتور أحمد الفراج، إن التصعيد الحاصل بين الهند وباكستان لن يصل إلى درجة الحرب.

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