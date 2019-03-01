2019/03/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة السعودية، عن قرار جديد بشأن من "هددوا المملكة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد للنيابة العامة السعودية بشأن من "هددوا أمن المملكة") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد للنيابة العامة السعودية بشأن من "هددوا أمن المملكة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).