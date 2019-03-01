منظمة الأسلحة الكيميائية: “مادة سامة” استخدمت في هجوم في دوما بسوريا

2019/03/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن مفتشيها خلصوا إلى أن “مادة كيماوية سامة” تحتوي على الكلور استخدمت في هجوم في دوما بسوريا في أبريل نيسان 2018.

وكانت دوما في ذلك الوقت خاضعة لسيطرة جماعات من المعارضة المسلحة ومحاصرة من قوات موالية للحكومة السورية.

وأسفر الهجوم الذي وقع في السابع من أبريل نيسان عن مقتل عشرات المدنيين ودفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية لأهداف تابعة للحكومة السورية.

وقالت المنظمة إن المعلومات التي جمعتها قدمت “أسسا معقولة للقول إن مادة كيماوية سامة استخدمت كسلاح في السابع من أبريل عام 2018”.

وقالت المنظمة في بيان “هذه المادة الكيماوية السامة كانت على الأرجح الكلور الجزيئي”.

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