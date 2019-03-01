الدروس التي يجدر بواشنطن – وإيران – اكتسابها من مؤتمر وارسو

2019/03/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “الدروس المكتسبة” هو المصطلح المعهود الذي تستخدمه واشنطن متى أرادت وصف نتائج الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد على مستوى رفيع.وفي هذا الصدد،

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