الأسد بحاجة إلى الولايات المتحدة وحلفائها لإعادة إعمار بلاده

2019/03/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت دول عربية كثيرة فتح سفاراتها في سوريا منذ شهر كانون الأول/ديسمبر في خطوةٍ أثارت التكهنات حول مشاركة نظام الأسد في “القمة

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