محدث.. الذهب يفقد 17 دولاراً ويسجل أدنى تسوية بخمسة أسابيع

2019/03/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لنحو 17 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل المعدن أدنى إغلاق في نحو خمسة أسابيع، مع صعود الدولار عقب بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.





وتأثر المعدن النفيس سلباً بارتفاع الدولار الأمريكي في تعاملات اتسمت بالتقلب الملحوظ اليوم، بعد بيانات اقتصادية في أكبر اقتصاد في العالم إلى جانب مكاسب أسواق الأسهم العالمية ما يعني إقبال المستثمرين على حيازة الأصول الخطرة والابتعاد عن تلك الآمنة مثل الذهب.





وكشفت بيانات رسمية اليوم تراجع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2009 خلال شهر ديسمبر الماضي، بينما زاد الدخل الشخصي بوتيرة قوية خلال نفس الفترة.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.3% فاقداً 16.90 دولار لينهي تعاملاته عند 1299.20 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ جلسة 25 يناير الماضي.





وعلى مستوى جلسات الأسبوع الجاري الخمسة، فإن المعدن النفيس سجل خسائر بنحو 2.5% وهي أكبر وتيرة خسائر أسبوعية منذ السبوع المنتهي في 17 أغسطس الماضي.





وبحلول الساعة 6:42 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3% إلى 1296.22 دولار للأوقية.





أما بالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.3% إلى 96.454.





وانتهت أمس القمة التي انعقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية بدون توقيع اتفاق مشترك ومبكراً عن موعدها المحدد، ما أثار موجة إحباط بالنسبة للمستثمرين اللذين علقوا آمال واسعة على القمة في أن تساهم في تخفيف حدة التوتر في الملف النووي العالمي.





وقال ترامب: "القمة مع كيم انتهت بدون اتفاق بعد رفض الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات".





وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من 2018 تباطأ لكن بأقل من توقعات المحللين حيث نما بنسبة 2.6%، في حين أن التوقعات أشارت إلى أنه سينمو بنحو 2.2%.





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