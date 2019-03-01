المستثمرون يتكالبون على ديون الأسواق الناشئة مع العوائد القوية

2019/03/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهدت الديون المقومة بالعملة الصعبة في الأسواق الناشئة إقبالاً قوياً من جانب المستثمرين في ظل العوائد المرتفعة إضافة إلى نقص المعروض من تلك السندات.





وبحسب بيانات مؤشر "بلومبرج باركليز" والتي نقلتها الوكالة الأمريكية اليوم الجمعة، فإن ديون الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة تلقت دفعة قوية خلال شهر فبراير بعد ارتفاع يناير مع ضعف مبيعات السندات في تلك الاقتصادات النامية.





وتمكن المستثمرون من جني مكاسب بنحو 3.8% من حيازة ديون الأسواق الناشئة خلال أول شهرين من العام الحالي حتى الآن.





ووفقاً للبيانات، فإن الديون المصدرة من جانب الأسواق الناشئة تراجعت بنحو 14% خلال فبراير الماضي.





وقالت شركة "إيتون فانس مانجمنت"، والتي تدير أصولاً بقيمة 423 مليار دولار‘ إن ندرة مبيعات الديون بالأسواق الناشئة تشير إلى أن المعروض الإجمالي سيظل محدوداً ويساعد على زيادة الأسعار.





ووفقاً لبيانات "بنك أوف أمريكا"، فإن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظرة الحذرة ساهم في تدفقات نقدية داخلة إلى صناديق الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار خلال العام الحالي حتى الآن.





وخلال تلك الفترة، فإن دولة أوزبكستان جمعت مليار دولار في سوق سندات اليورو في حين اقترضت مصر 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية.





ومع ذلك، فإن الحكومات والشركات في الدول النامية قامت ببيع ديون بقيمة 104.5 مليار دولار من الديون المقومة بالدولار واليورو خلال شهر فبراير، وهي أقل وتيرة شهرية منذ ديسمبر 2016.





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