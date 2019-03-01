إحياء الذكرى الأربعين لرحيل ملا مصطفى البارزاني في كوردستان سوريا

2019/03/01 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأحيا المجلس الوطني الكوردي، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الأربعين لرحيل، ملا مصطفى البارزاني، بحضور جماهيري غفير. وجاء في بيان المجلس الوطني الكوردي أنه "اليوم في قرية حليق (حلاق) جددنا عهد الوفاء للبارزاني الخالد بدعوة من المجالس المحلية للمجلس الوطني الكردي في كل من : محلية كركي لكي ،محلية الشهيد نصرالدين برهك في جل أغا وآليان محلية تربه سبي، وبحضور الجماهير الغفيرة في قرية حلاق تم إحياء الذكرى السنوية الأربعين لرحيل الأب الروحي للكورد البارزاني الخالد".وأضاف "بداية تم الوقوف دقيقة صمت اجلالاً لروح البارزاني الخالد وأرواح شهداء كوردستان، ثم ألقيت كلمة المجلس الوطني الكوردي من قبل عضوة الأمانة العامة للمجلس زهرة أحمد وكلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني _ سوريا من قبل نشأت ظاظا عضو المكتب السياسي للحزب وكلمة عوائل الشهداء من قبل اسماعيل فتاح".وتابع البيان "تناولت الكلمات حياة البارزاني الخالد السياسية والعسكرية وبطولاته كبيشمركة وسياسي محنك، مؤسس مدرسة الكوردايتي والنهج المقدس والتي ستشكل أساساً لأي دولة قادمة، كما ثمنت الدور الكبير للرئيس مسعود البارزاني في دعم القضية الكوردية في كوردستان سوريا". كما ألقيت خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الأربعين لرحيل ملا مصطفى البارزاني العديد من القصائد الشعرية.

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