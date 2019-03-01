الفيفا يقول إنه مستعد لفتح باب التقدم بعروض لبطولتين جديدتين مقترحتين

2019/03/01 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه سيفتح باب التقدم بعروض بحثا عن داعمين ماليين لبطولتين دوليتين مقترحتين في تغير واضح لاستراتيجية جياني انفانتينو رئيس الفيفا.

واقترح انفانتينو إطلاق كأس عالم للأندية بمشاركة 24 فريقا على أن تقام كل أربع سنوات إضافة لنسخة عالمية من دوري الأمم الأوروبية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



ويرغب إنفانتينو في انطلاق البطولتين في 2021.

وقال رئيس الفيفا إن خططه، التي قدمها لأول مرة في اجتماع للفيفا في بوجوتا العام الماضي، تستند إلى عرض من تحالف استثماري يرغب في ضخ 25 مليار دولار على مدار 12 عاما في مقابل استحواذه على 49 في المئة من ملكية البطولتين.

ومع ذلك، فإن الفيفا اقترح يوم الجمعة دعوة جهات أخرى للتقدم بعروض بمجرد حسم صيغة البطولة على الرغم من نفيه أنه رفض العرض الأصلي حتى الآن.

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة في بيان عبر البريد الالكتروني “لم يرفض الفيفا أي عرض لأنه لا توجد صيغة متفق عليها للبطولتين حتى الآن.



بمجرد الموافقة على الصيغة الخاصة بالبطولتين الجديدتين، فان الفيفا سيرى ما سيقدمه السوق من عروض”.

وقوبلت خطط انفانتينو بمعارضة أندية وبطولات دوري أوروبية إضافة لمعارضة الاتحاد الأوروبي للعبة.



وتقول تلك الجهات انها بحاجة لمزيد من التفاصيل بشأن المستثمرين.

ووصف الاتحاد الأوروبي للعبة خطط الفيفا بأنها “غير مقبولة بشكلها الحالي” وطالب “بضرورة الكشف عن كافة البنود الرياضية والتجارية بشكل كامل ليتم مناقشتها” بين كافة الأطراف المعنية.

وقال إنفانتينو إنه ليس بوسعه الكشف عن هوية الداعمين للبطولتين بسبب اتفاق بعدم الإفصاح لكن عدة تقارير إعلامية غير مؤكدة قالت إن مجموعة سوفتبنك اليابانية تقف خلف هذا التحالف الاستثماري.



ورجحت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن صناديق سعودية ربما تكون جزءا من هذا العرض.

وشكل الفيفا فريق عمل للنظر في التفاصيل الفنية للبطولتين مثل الصيغة ومدة كل بطولة والمواعيد.



ومن المقرر ان يقدم فريق العمل تقريرا لاجتماع خاص بمجلس الفيفا في ميامي يومي 14 و15 مارس اذار الجاري.

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