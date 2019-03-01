نساء يعملن بحرف غير تقليدية وشاقة في كربلاء

2019/03/01 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى التحقيق /جنان العبودي لم يلفت انتباهي مشيتها المثقلة بالتعب والهموم ولا ملابسها المزينة بمواد الجص والاسمنت ولكن لفت انتباهي حديثها مع اثنين من عمال البناء وهي تتفق معهم حول اجور العمل معها في بناء جدار لأحد البيوت في الاحياء العشوائية….اقتربت منها وسألتها هل انتي مديرة العمل او ما يسمونه في اللهجة العامية ب..(الخلفة) […]

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