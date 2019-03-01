2019/03/01 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، أول تغريده له على “تويتر” منذ العدول عن استقالته.وقال في التغريدة التي تابعها “ناس” اليوم (1 آذار 2019) إن “إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدرك الآن أن العروض الصاخبة والتقاط الصور وتغيير المواقف لا يصلح مع الدبلوماسية الجادة”.وفي معرض تعليقه على فشل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف في أول تغريدة له بعد العدول عن الاستقالة يتحدث عن ترامب والتقاط الصور والاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف في أول تغريدة له بعد العدول عن الاستقالة يتحدث عن ترامب والتقاط الصور والاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).