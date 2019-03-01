إلقاء القبض على هارب من سجن بادوش في سيطرة الرستمية

2019/03/01 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ألقت القوات الأمنية، الجمعة، القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش محكوم بقضية قتل ويحمل هوية مزورة.وقال بيان إعلام عمليات بغداد، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم، إن “القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد في سيطرة الرستمية تمكنت من إلقاء القبض على مجرم هارب من سجن بادوش محكوم وفق المادة 406 قتل […]

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