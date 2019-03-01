الشيخ الأمين قيس الخزعلي يبارك لمربي الاجيال وصناع القادة عيدهم الأغر

2019/03/01 | 22:09

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بارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، للمعلم العراقي عيدة الاغر وطالب بكل ما يسهم في خدمة المسيرة التربوية

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