‎الدكتور الحمداني يشارك في حفل توزيع جائزة الرافدين للكتاب الاول

2019/03/01 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني ، اليوم الجمعة 1 اذار ، في الحفل الختامي لجائزة الرافدين للكتاب الاول ، دورة "محمد

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