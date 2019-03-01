2019/03/01 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال إعلام القيادة في بيان، تلقى موقع "الغدير"، القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد في سيطرة الرستمية، تمكنت من إلقاء القبض على مجرم هارب من سجن بادوش"، مبينا انه "محكوم وفق المادة 406 قتل ويحمل هوية مزورة باسم مستعار".

وأضاف، أن "المجرم تم إحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون".

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال احد الهاربين من سجن "بادوش" جنوب شرقي العاصمة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال احد الهاربين من سجن "بادوش" جنوب شرقي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).