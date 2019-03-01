2019/03/01 | 22:11

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مجلس الوزراء يوافق على رفع سقف القروض من صندوق الإسكان وصولاً الى 50 مليون دينار

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