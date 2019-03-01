منظمة حظر الكيميائي تؤكد استخدام مواد سامة في دوما السورية

2019/03/01 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP

Evert-Jan Daniels / ANP

مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام مادة سامة في مدينة دوما السورية داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقالت المنظمة في تقريرها حول نتائج التحقيق في الغوطة، الذي نشرته اليوم الجمعة، إن مادة الكلور هي التي استخدمت على الأرجح أثناء الهجوم الكيميائي في دوما في أبريل عام 2018.وذكرت المنظمة أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل المعطيات والاستماع إلى شهود العيان، وأخذ العينات.جدير بالذكر أن المعارضة السورية والدول الغربية اتهمت الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما يوم 7 أبريل 2018.وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقب ذلك هجوما بالصواريخ على الأراضي السورية لـ "معاقبة" دمشق.المصدر: وكالات

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