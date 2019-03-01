أبرز مواصفات

2019/03/01 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

youtube/SmartPhone 360

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هاتف "Galaxy A10" المنتظر من "سامسونغ".

ومن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بمعالج "Exynоs 7885" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.أما شاشته فستكون "SUPER AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة، وأبعاد 19.5:9، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات 4K.

youtube/SmartPhone 360

والكاميرا الأساسية لهذا الجهاز من المفترض أن تزود بـ 4 عدسات، بدقة عرض (24+16+10+5) ميغابيكسل، أما الأمامية فبدقة 24 ميغابيكسل.المصدر: 4APK.RU

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