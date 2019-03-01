2019/03/01 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

ألقت

القوات الأمنية، الجمعة، القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش محكوم بقضية قتل ويحمل

هوية مزورة.

وقال

بيان إعلام عمليات بغداد، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “القوات الامنية

في قيادة عمليات بغداد في سيطرة الرستمية تمكنت من إلقاء القبض على مجرم هارب من سجن

بادوش محكوم وفق المادة 406 قتل ويحمل هوية مزورة باسم مستعار”

وأضاف

أنه “تمت إحالته الى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون”.

ويقع

سجن بادوش المركزي، وهو ثاني أكبر سجن في العراق بعد سجن أبو غريب، غرب محافظة الموصل.

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