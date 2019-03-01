العفو الدولية: انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق

2019/03/01 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بينت

منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن قانونًا جديدًا للجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات

شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد ” المنتقدين المسالمين ” الذين يعبرون عن

أنفسهم عبر الإنترنت سيكون بمثابة “انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق”.

وعبرت

منظمة العفو الدولية في بيان عن “قلقها البالغ ” إزاء مشروع قانون جرائم

المعلوماتية في رسالة مفتوحة موقعة من تسع منظمات غير حكومية أخرى، وقد تم تقديم الرسالة

إلى السلطات العراقية هذا الصباح، وتحذر من أن القانون المقترح “سيخلق مناخًا

من الرقابة الذاتية في البلاد”.

وتابعت

أن “صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث

المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل “.

وقالت

رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية “فإذا تم إقرار

هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في

العراق”.

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